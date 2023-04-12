Вашингтон, , 17:41 — REGNUM В Сети набирает просмотры видео, на котором президент США Джо Байден в ходе выступления обернулся и обратился к невидимому собеседнику, попросив его не прыгать.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, инцидент произошёл в Северной Ирландии в Ольстерском университете. На кадрах видно, что Байден прервал свою речь и обернулся, после этого он посмотрел наверх, пальцем указал на что-то над головой, затем попросил кого-то невидимого, чтобы тот прекратил прыгать.

Этим американский президент рассмешил аудиторию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден рассмешил аудиторию зала, не сумев выговорить слово «наночип».

«Здесь, в Фениксе, они построят вторую фабрику по производству чипов — трех-нанометровых чипов. 3-нанометровый чип. Чипы три нано. Нано-нано, любой из вас понимает, о чем я говорю», — сообщил Байден.

1 ноября 2022 года Байден в ходе выступления перед избирателями заявил, что лично разговаривал с человеком, который «придумал» инсулин, и что данное открытие никогда не было запатентовано, потому ученый хотел сделать его доступным для каждого. Отметим, что никто не «изобретал» гормон инсулин, вырабатываемый организмом. Он был открыт канадским врачом Фредериком Бантингом, который умер в возрасте 49 лет 21 февраля в 1941 года. Байден родился немного позже — 20 ноября 1942 года.

В декабре 2022 года Байдену потребовалась помощь, чтобы найти выход после встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом. По итогам встречи Байден вознамерился идти в сторону, противоположную выходу, но охрана попросила политика изменить направление. Президент США немного замешкался, но после этого проследовал в нужную сторону.