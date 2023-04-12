Москва, 12 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 12 апреля одобрил закон о создании единого реестра военнообязанных. Закон был принят Госдумой 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Единый реестр военнообяхангных будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Повестки гражданам смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» и МФЦ. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь дней с момента её появления в реестре.

Закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившим повестку, но не явившимся в военкомат запретят выезд за границу, также в их отношении могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП, новых автомобилей, получение кредитов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём выступлении на заседании Совфеда заявила, что «ажиотаж» некоторых граждан относительно нового закона вызван недопониманием. Для законопослушных граждан ничего не изменится, напротив, система станет удобнее, сказала Матвиенко. Она также опровергла предположения о непроработанности закона: Министерство обороны готовило новый порядок несколько лет, заявила Спикер Совфеда.

Создание единого реестра минимизирует количество вызовов граждан в военкомат для уточнения данных воинского учёта, сделает систему прозрачной, а сведения актуальными, при этом многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Инициатива о создании единого реестра военнообязанных не имеет никакого отношения к мобилизации — она связана с системой воинского учёта, которая нуждалась в модернизации, она и была проведена, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин знает о содержании закона и рассмотрит его, как только закон поступит ему на подпись, отметил Песков.