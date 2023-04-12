Песков объяснил закон о реестре военнообязанных необходимостью упорядочить воинский учет

Москва, , 13:46 — REGNUM Целью принятия Госдумой закона о создании реестра военнообязанных и введении электронных повесток было наведение порядка в сфере призыва граждан. Об этом заявил журналистам 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Когда началась СВО, мы увидели, что в военкоматах местами много бардака. Этот законопроект призван этот бардак: а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — объяснил он.

Отвечая на вопрос о срочности принятия законопроекта, Песков отметил, что это связано с чрезвычайной важностью всех подобных документов. Дальнейшие вопросы о причинах первоочерёдности рассмотрения проекта закона в Госдуме он предложил адресовать туда.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что над разработкой документа работали эксперты. Им необходимо было упорядочить систему учёта военнообязанных и призыва граждан. Президент России Владимир Путин, разумеется, ознакомлен с сутью законопроекта и рассмотрит его, как только документ поступит на подпись, также пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет создан единый реестр военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Соответствующий закон Госдума РФ приняла 11 апреля.

Реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса. Одобренным законом также вводится практика электронных извещений, которые будут направляться гражданам заказным письмом или путём размещения в личном кабинете.

Сведения о военнообязанных будут передавать различные госорганы и ведомства, в том числе Фонд пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, медицинские, образовательные или научные организации, работодатели, вузы, ЦИК и федеральные суды. На работодателей также возложена обязанность оповещать сотрудников о повестках и предоставлять военкоматам сведения о трудоустроенных гражданах.