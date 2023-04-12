Москва, 12 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Россия запросила у Армении разъяснения о предстоящем участии военнослужащих этой страны в совместных учениях с НАТО, заявила 12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Военнослужащий Армении

«С нашей реакцией (на решение об участии Армении в совместных с НАТО манёврах — ред.) мы определимся после получения их ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения манёвров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», — сказала Захарова.

7 апреля пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что Ереван в 2023 году намерен принять участие в двух крупных учениях, организованных командованием сухопутных войск США в Европе — сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Saber Junction.

Ранее в Пентагоне также сообщали, что Армения будет задействована в ещё одних учениях (Defender Europe — 2023), однако впоследствии из списка участников Ереван был исключён.