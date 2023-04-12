Москва, 12 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил освоение технологий, которые необходимы для российской лунной программы. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru C генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым.

Глава государства встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. На встрече обсуждались планы России по исследованию Луны и вопросы создания Российской орбитальной станции. По словам главы «Роскосмоса», настало время детально обсудить вопросы создания новой станции, поскольку по решению правительства работа Международной космической станции (МКС) продлена до 2028 года, но время бежит быстро, а России ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике.

«Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне», — сказал Путин.

Борисов подтвердил данный тезис главы государства.

«Абсолютно точно, Владимир Владимирович. Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы», — уточнил он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что это одно из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей Российской орбитальной станции.

«Хорошо», — сказал президент России.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны. Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что к Луне планируется запустить 4 автоматические станции. А к 2030 году у российских космонавтов появится технологическая возможность для высадки на Луну.