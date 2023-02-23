Роскосмос планирует запустить космический аппарат на Луну 13 июля
Москва, 23 февраля 2023, 05:05 — REGNUM В середине июля 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны, сообщает 23 февраля пресс-служба Роскосмоса.
«Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля», — заявили в Роскосмосе.
Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что к Луне планируется запустить 4 автоматические станции. А к 2030 году у российских космонавтов появится технологическая возможность для высадки на Луну.
Напомним, что последняя отечественная автоматическая станция «Луна-24» была запущена ещё при СССР в 1976 году.
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