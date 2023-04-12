Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: утечка документов показала, что бойню на Украине устроили США и НАТО

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Утечка секретных документов Пентагона показывает, что трагедию на Украине устроили США и НАТО. Об этом 12 апреля заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Там происходит бойня, устроенная США и НАТО», — сказал Джонсон.

По его словам, после утечки документов стало понятно, что высокопоставленные американские чиновники лгут о том, что действительно происходит на Украине.

Он добавил, что одно дело, когда воюют обученные и подготовленные войска с соответствующим оружием. Но Украина посылает на фронт случайных людей, набранных с улицы и прошедших недельную базовую подготовку, не обеспечив оружием и экипировкой, отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон заявил, что деятельность администрации президента США Джо Байдена убийственна для страны, в том числе для внешней политики США. По его словам, нынешняя американская администрация отличается высокомерием и некомпетентностью.