Бывший аналитик ЦРУ заявил о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Деятельность администрации президента США Джозефа Байдена «убийственна» для страны, в том числе для внешней политики США, заявил 30 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что нынешняя американская администрация продолжает линию некоторых своих предшественников, но отличается от них еще большим высокомерием одновременно с некомпетентностью.

“Мы привыкли убивать людей за границей, мы занимаемся с 1989 года. Мы вторгались в Панаму, дважды вторгались в Ирак, вторгались в Афганистан, и не предпринимали никаких шагов для нахождения мирных решений», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон, комментируя визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что нынешний союз России и КНР представляет собой исключительное в мировой истории явление. Китай обеспечивает в этом союзе промышленный потенциал, Россия — сырьевой и военный, отметил эксперт. США всегда пытались внести разлад в отношения РФ и КНР, напомнил Джонсон.