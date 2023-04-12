Москва, 12 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин знает о докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью биологических лабораторий США на территории Украины. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Минобороны РФ/ТАСС Биолаборатория

Доклад, заявил Песков, «безусловно, доложен главе государства».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия должна делать всё возможное, чтобы мировая общественность обратила внимание на эту «незаконную деятельность» США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины. В нём говорится, в частности, что лаборатории были созданы для разработки биологического оружия. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о военно-биологической оккупации Украины и о том, что эта страна стала представлять угрозу из-за опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения. По итогам работы комиссии сформирован доклад на 207 страницах. Члены Совета Федерации 12 апреля единогласно одобрили документ.