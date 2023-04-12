Москва, 12 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пока не выдана американская виза для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, сообщил 12 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Заседания в СБ ООН под председательством России пройдут в Нью-Йорке уже в апреле. По словам Рябкова, ни Лаврову, ни другим членам российской делегации визы пока не выданы.

«Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана», — приводит слова заместителя министра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, заседания в Совбезе ООН с участием Сергея Лаврова должны пройти 24 и 25 апреля.

В МИД России заявили, что первое центральное мероприятие под председательством России в Совете Безопасности ООН на тему противодействия бесконтрольному распространению оружия было сведено представителями западных стран к политической демагогии, направленной на дискредитацию России.