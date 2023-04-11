Захарова: Запад свёл заседание Совбеза ООН к демагогии, нацеленной на дискредитацию России

Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Первое центральное мероприятие под председательством России в Совете Безопасности ООН на тему противодействия бесконтрольному распространению оружия было сведено представителями западных стран к политической демагогии, направленной на дискредитацию России. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что заседание прошло 10 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Позицию Россию по данному вопросу поддерживают Белоруссия, Китай, Индия, Иран, Бразилия, а также ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Захарова с сожалением констатировала, что «со стороны западной «тройки» постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины».

Начавшийся предметный разговор был сведён к безответственной демагогии, нацеленной на дискредитацию России и других стран, которые в состоянии противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада», добавила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Спикером Совбеза будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.