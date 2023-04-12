Вашингтон, 12 апреля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, КНДР и Китая являются одними из умнейших людей среди политиков. Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», — отметил бывший американский президент, отвечая на вопрос о том, какими он видит этих лидеров.

Так, Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «блестящим человеком».

«Когда в Голливуде искали актёра на роль Си Цзиньпина, никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему. Его взгляд, ум и все остальное. У нас с ним были превосходные отношения», — припомнил Трамп.

Такую же высокую оценку американский политик дал главам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.

«Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умён», — отметил Трамп, добавив, что Ким Чен Ын пришёл во власть, когда ему было 23–24 года, а сейчас он полностью контролирует страну, что нелегко.

«Что касается Путина, то он также очень умён», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что часто беседовал с Владимиром Путиным на тему Украины. В словах президента России чувствовалась любовь к этой стране. Трамп отметил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным и тема Украины часто фигурировала в их разговорах.