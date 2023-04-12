Пекин, 12 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Власти Украины должны сесть за стол переговоров с Россией, пока у них ещё есть право голоса и они могут повлиять на определение окончательного исхода конфликта. Об этом в статье в South China Morning Post написал обозреватель Дэниел Ковани.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он рекомендовал украинским властям «проглотить гордость и заключить мир».

Ковани подчеркнул, что у ВСУ заканчивается вооружение и Запад не может обеспечить потребности Киева. Обозреватель считает, что однажды надежды Зеленского рухнут, когда его союзники окажутся не в состоянии в очередной раз «выписать чек».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку или сменить политический курс.

Сами же киевские власти продолжают настойчиво заявлять о скором контрнаступлении ВСУ.