Киев, 12 апреля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку или сменить политический курс. Своё мнение политик высказал на YouTube-канале.

President.gov.ua Зеленский

Соскин считает, что политика Зеленского приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению государства, его единства, целостности и суверенности.

«Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось», — сказал Олег Соскин.

По мнению экс-помощника, власти скрывают реальную информацию о потерях киевской армии — всё дошло до критической точки. В подтверждении своих слов Соскин напомнил, что украинских мужчин прямо с улиц хватают и отправляют на передовую без военной подготовки.

«Киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия», — заключил Олег Соскин, добавив, что Зеленский допустил множество ошибок и в военной, и в международной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Такое мнение высказал в своей статье обозреватель Марек Галась.