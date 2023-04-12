Hill: премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся летом

Киев, , 01:59 — REGNUM Контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Об этом в интервью газете Hill заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в вопросе начала контрнаступления Украина не чувствует давления со стороны «друзей и партнёров». Шмыгаль сказал, что все понимают необходимость быть готовыми к этому «на 100, а то и больше процентов».

Цитаты премьера Украины о начале контрнаступления летом издание не привело, отметив, что об этом он заявил газете в эксклюзивном интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку или сменить политический курс.