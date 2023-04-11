В МИД РФ заявили о сорванных дебатах в СБ ООН представителями Запада
Захарова: Запад свёл заседание Совбеза ООН к демагогии, нацеленной на дискредитацию России
Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Первое центральное мероприятие под председательством России в Совете Безопасности ООН на тему противодействия бесконтрольному распространению оружия было сведено представителями западных стран к политической демагогии, направленной на дискредитацию России. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Отмечается, что заседание прошло 10 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Позицию Россию по данному вопросу поддерживают Белоруссия, Китай, Индия, Иран, Бразилия, а также ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки.
Захарова с сожалением констатировала, что «со стороны западной «тройки» постоянных членов Совета Безопасности вновь последовали антироссийские выпады и огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евроатлантических союзников кризисе вокруг Украины».
Начавшийся предметный разговор был сведён к безответственной демагогии, нацеленной на дискредитацию России и других стран, которые в состоянии противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада», добавила официальный представитель МИД России.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Спикером Совбеза будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.