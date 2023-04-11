Вашингтон, 11 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2023 году до 0,7%, говорится в докладе международной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост ВВП

Согласно опубликованным данным, прогноз на текущий год был пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта. Что касается прогноза российского ВВП на 2024 год, то, по оценке МВД, показатель составит 1,3%, что на 0,8 процентного пункта меньше по сравнению с январским прогнозом.

По итогам 2022 года Международный валютный фонд оценил падение экономики России в 2,1%, что соответствует оценке Росстата.

В марте министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что, по прогнозу ведомства, в России в 2023 году ожидается улучшение показателей ВВП и инвестиций, безработица сохранится на низком уровне. По его словам, уже в конце 2022 года — начале 2023 года стало ясно, что экономика будет развиваться более динамично, чем казалось.