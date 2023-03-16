Минэкономразвития ожидает роста ВВП и реальных доходов граждан

Москва, , 13:01 — REGNUM По прогнозу Министерства экономического развития, в России в 2023 году ожидается улучшение показателей ВВП и инвестиций, безработица сохранится на низком уровне, заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава ведомства Максим Решетников.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, уже в конце 2022 года — начале 2023 года стало ясно, что экономика будет развиваться более динамично, чем казалось, о чём свидетельствуют «итоги прошлого года и итоги января, и первой декады февраля этого года».

«В апреле представим прогноз в правительство. <…> Повысили наши оценки роста реальных доходов населения», — добавил Решетников.

Напомним, Минтруд России не ожидает изменения количества рабочей силы в стране до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1%, что меньше, чем прогнозировалось. Причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Среди них: оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.