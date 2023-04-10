Минск, 10 апреля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Минску нужны гарантии со стороны Москвы в том, что в случае внешней агрессии Россия будет защищать Белоруссию, как собственную территорию. Об этом 10 апреля заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь, как собственную территорию», — сказал Лукашенко.

«Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Лукашенко проводит переговоры с Шойгу в Минске. Основной темой переговоров стало обеспечение безопасности и гарантии для Белоруссии от России. Также стороны обсуждают боевую подготовку и слаживание совместной группировки войск.

6 апреля на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Путин заявил о начале подготовки Концепции безопасности СГ. По его словам, Россия вместе с Белоруссией намерена в этой концепции сделать акцент на системе безопасности Союзного государства.