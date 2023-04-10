Москва, , 14:22 — REGNUM В Уфе не планируют вслед за другими российскими городами отменять концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов». Как рассказали ИА REGNUM в министерстве культуры Башкирии, вопрос об отмене запланированного на 18 апреля выступления не рассматривался. Ожидается, что концерт состоится по расписанию. У директора «Уфа-Арены», на которой планируется мероприятие, также нет в планах отменить выступление певицы.

Диана Арбенина © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее несколько российских городов приняли решение отменить концерты артистки на фоне резонанса, возникшего из-за её размытой позиции относительно СВО. Несмотря на то, что Арбенина открыто ни разу не высказалась о событиях на Украине, она выпустила песню «Не молчи», в которой слушатели заметили явную критику военных действий. Кроме того, Арбенина после отмены её концертов опубликовала строки из песни «Гавань». В частности, композиция содержит строки «не бойся и стой на своём».

На данный момент лишь два города из семи всё ещё планируют принять концерты Арбениной. Один из них Уфа, в котором концерт должен состояться 18 апреля, и, по данным ИА REGNUM, мероприятие состоится точно по расписанию.

«Вопрос об отмене концерта Дианы Арбениной не рассматривался», — сообщил замминистра культуры Республики Башкортостан Ильнур Мухьянов.

В управлении по культуре Уфы журналистам также ответили, что никто не пытался отменить концерт Дианы Арбениной и что администрация не может контролировать руководство «Уфа-Арены», где состоится мероприятие.

«Про концерт слышу в первый раз и про отмену по всей стране тоже впервые слышу. Отмена концерта не обсуждается, да и «Уфа-Арена» нам не подчиняется», — объясняет начальник Управления по культуре и искусству администрации города Уфы Айгуль Хасанова.

Руководство «Уфа-Арены» также не видит никаких препятствий для проведения концерта Дианы Арбениной.

«Я особо не обращал внимания, кто у нас выступает. И, что Арбенина у нас будет выступать, я даже не знал. Я не знаю, кто решил ее пустить на площадку, но об отмене вопрос не стоит», — заявил директор «Уфа-Арены» Сергей Александров.

На данный момент концерты Арбениной отменены в пяти городах из семи заявленных в туре певицы. Речь идёт о Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске, Перми, Тольятти и Казани. Решение по Ижевску будет принято в течение понедельника, 10 апреля, в правительстве Удмуртии.

Ранее ИА REGNUM писал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генеральную прокуратуру просьбу о проверке Дианы Арбениной по статье о дискредитации вооруженных сил.