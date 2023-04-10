Пермь, , 11:03 — REGNUM В Перми отменили концерт Дианы Арбениной и её группы «Ночные снайперы». Об этом 10 апреля сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаила Аминова.

Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM

ЦСП курирует работу спорткомплекса им. Сухарева, в котором 12 апреля должен был пройти концерт.

По словам Аминова, ЦСП как куратор решил не предоставлять площадку «в связи с большим общественным резонансом» и «во избежание возможных провокаций». Он отметил, что организаторов концерта уже оповестили об этом.

Ранее концерты Арбениной отменили в Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ и Тольятти. Также сообщалось о приостановке продажи билетов в Ульяновске, а концертная площадка в Пятигорске отказалась от выступления коллектива Арбениной.

Как передавало ИА REGNUM, Арбенина после отмены её концертов опубликовала строки из песни «Гавань». В частности, композиция содержит строки «не бойся и стой на своём». При этом она не назвала причину, по которой отменили её выступления.

По данным СМИ, причиной отмены стала позиция артистки относительно спецоперации и ситуации на Украине. Но сама Арбенина открыто не высказывалась о происходящем. Тем не менее певица выпустила песню под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция критикует военные действия.