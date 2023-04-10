Москва, 10 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Нельзя исключить, что США, судя по утечкам секретных документов Пентагона в соцсеть, действительно шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил 10 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру, реакцию посла США Трейси после вручения верительных грамот Путину, вероятность пасхального перемирия и провокации вокруг Тайваня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Вывод о шпионаже США за Зеленским основывается на данных прослушки о том, что в конце февраля 2023 года в отсутствие дальнобойного оружия украинский лидер предложил атаковать места «дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников. Говоря о вероятности прослушки разговоров Зеленского, Песков отметил: «То, что США за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало скандальные ситуации». Также пресс-секретарь российского президента не стал комментировать предположение о том, что за сливом документов стоит Россия.

«Это склонность во всем и всегда винить Россию, но это сейчас общее заболевание, здесь нечего комментировать», — подчеркнул Песков.

Также журналистов интересовало отношение Кремля к жалобе посла США Трейси, которая на вручении грамот Путину, по её словам, не чувствовала себя главной. На что Дмитрий Песков отметил, что послы не были главными персонажами на данном мероприятии. «Это уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами», — считает пресс-секретарь российского лидера.

Комментируя вероятность пасхального перемирия, Дмитрий Песков признался, что в Кремле пока не было таких инициатив. «Только началась Страстная неделя. Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала подобные инициативы, сама придерживалась, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать», — пояснил представитель Кремля.

Один из вопросов касался права Китая отвечать военными учениями на провокации вокруг Тайваня. На что Дмитрий Песков ответил: «Все должны уважать права Китая, ровно как и других стран, на подобные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля отказался комментировать представителям СМИ утечку секретных документов Пентагона об инциденте с самолётом-разведчиком ВВС Великобритании, произошедшим над Чёрным морем в 2022 году, посоветовав обратиться в Минобороны РФ.

Факты о слежке США за главами государств, особенно в европейских столицах, всплывали, поэтому случай со шпионажем за Зеленским тоже возможен, считает представитель Кремля.