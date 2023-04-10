Москва, 10 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. США вполне могли шпионить за президентом Украины Владимиром Зеленским, исключать этого нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Его попросили прокомментировать публикацию CNN о слежке за Зеленским, на которую указывает утечка секретных документов Пентагона. Так, американские спецслужбы с помощью прослушки узнали о предложении украинского лидера использовать беспилотники для атаки на российских военных на территории Ростовской области.

«Этого нельзя исключать, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — сказал Песков.

Он добавил, что факты о слежках США за главами государств, особенно в европейских столицах, не раз всплывали, это приводило к скандалам. Поэтому с Зеленским исключать то же самое нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США проводит официальное расследование в связи с одной из крупнейших за десятилетие утечек секретных сведений. Американские журналисты полагают, что утечка может негативно отразиться на поддержке киевского режима со стороны США незадолго до наступления, которое якобы готовят ВСУ.