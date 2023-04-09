Белград, 9 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Желание США показать, что только они являются «маяком свободы» в мире, раскритиковал Борис Над в статье сербского издания «Печат».

Чтобы показать миру, будто Запад — это США, американцы оперируют термином «атлантизм». Они пытаются внушить другим странам, будто США — единственно возможная в мире цивилизация.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Нада, цивилизацией была Европа, тогда как такой цивилизации, как Запад, не было, и США также не могут претендовать на это определение. Нельзя их считать и единственным носителем прогресса на планете, как бы они этого ни хотели.

Эти попытки внушить миру, что США — «мифический Запад», являются проявлением атлантизма — психоидеологией Запада. Автор привёл слова Рафаэля Мачадо, авторы работы «Важность концепции атлантизма», по мнению которого, «атлантизм пытался убедить Европу в том, что страны континента в самом деле нуждаются в США на всех уровнях».

По мнению Мачадо, США всегда позиционировались как «анти-Европа», объявляя Старый Свет колыбелью тирании, коллективизма и автократии, а США — «страной свободных». Однако это крайне лживая позиция, которая продолжает транслироваться Вашингтоном и сегодня.

Автор статьи выразил мнение, что президент США Джо Байден вернул в мир атмосферу холодной войны, риторику разделения мира на «свободный мир» и «диктатуру».

При этом президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Западе преподносят так же, как когда-то европейских лидеров — как «плохих диктаторов», а США остаются маяком свободы. Дошло до того, что всё, что появилось не на Западе, объявляется абсолютным злом, а в политическом смысле — автократией.

В начале марта в журнале The American Thinker появилась информация о том, что в США растёт популярность Путина и падает авторитет Байдена, работу команды которого авторы статьи называют провальной.