Москва, 8 апреля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Петербургский хоккейный клуб СКА 8 апреля обыграл московский ЦСКА со счётом 3:1 в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ Кубка Гагарина. Игра проходила на «ЦСКА-Арене».

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Сначала обе команды делали упор на оборону, за первые 20 минут матча не было забито ни одной шайбы. Первым гол забил игрок московской команды Константин Окулов 25-й минуте, во втором тайме.

Игроки петербургской команды дважды ответили в том же тайме. На 39-й минуте по голу забили Степан Фальковский и Александр Волков. В третьем тайме, на 58-й минуте, победу гостей закрепил Захар Бардаков.

После этой победы СКА сравнял счёт с ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 2:2. Следующий раз команды встретятся 10 апреля. В финал выйдет команда, первая одержавшая четыре победы.

Как сообщало ИА REGNUM, за выход в финал Кубка Гагарина также борются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». 7 апреля казанская команда победила со счётом 1:0, доведя количество побед в серии плей-офф до трёх. У омичей пока одна победа.

Действующим обладателем Кубка Гагарина пока является ЦСКА.