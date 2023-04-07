«Ак Барс» благодаря голу Воронкова обыграл «Авангард» и повёл в серии со счетом 3-1

Омск, , 19:43 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче полуфинальной серии плей‑офф Континентальной хоккейной лиги.

Дмитрий Воронков. Алексей Колчин, © ИА REGNUM

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, шайбу на 55‑й минуте забросил Дмитрий Воронков. Ворота казанцев защищал вратарь Тимур Билялов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3–1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Пятая игра состоится 9 апреля в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 1 апреля в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2.