Каменец-Подольский, Украина, 8 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Об этом 8 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) Украины в своём Telegram-канале.

Pomisna.info Раскольники из ПЦУ

«Каменец-Подольский. Прямо сейчас происходит сбор подписей за переход храма Александра Невского в ПЦУ. Всего удалось собрать около 200 представителей ПЦУ», — говорится в сообщении СПЖ.

Организация опубликовала видео, на котором зафиксирована провокация со стороны раскольников, явившихся в храм на утреннюю молитву. Они выкрикивают оскорбления в адрес прихожан. Кроме того, раскольники оборвали провода громкоговорителя у храма. Полиция не вмешивалась в происходящее и не реагировала на устные обращения прихожан УПЦ.

Согласно законодательству Украины, переход храмов из одной юрисдикции в другую возможен по решению не менее двух третей членов религиозной общины. Этим и пытаются воспользоваться раскольники, собирая подписи. Однако представители УПЦ неоднократно заявляли, что ПЦУ часто прибегает к фальсификации результатов, собирая подписи у не имеющих отношения к общине людей, которых заранее привозят к храмам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские радикалы установили плакаты с угрозами в адрес канонической Украинской православной церкви около главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области, пообещав, что «спокойствия верующим УПЦ не будет»

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на Украине должна быть единственная «каноническая» Православная церковь Украины (ПЦУ), а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть», как «гнойник». Он сожалеет, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации.

При этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в отношении представителей УПЦ возбуждено более 50 уголовных дел, в том числе по пяти из них уже вынесены приговоры.