Москва, 8 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные прорвались к трассе Т-0504 под Артёмовском, передаёт Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

РИА Новости Российские военнослужащие

«Тяжёлые бои у центра города, в районе железной дороги», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы России устроили украинским военным «адскую ночь», отмечается в публикации. Российские военные вышли к трассе Т-0504 под Артёмовском. Кроме того, идёт штурм укрепления противника в районе улицы Корсунской. Перестрелка ведётся в других секторах на юго-западе города. Массированные штурмы ВС России идут также в районе Ивановское-Хромовое.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 марта, публикуя сводку, признал частичный успех российских военных в Артёмовске. Отмечается, что ВСУ стремительно теряют на этом направлении силы. ВСУ безвозвратно потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч человек.

При этом 5 апреля военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВС РФ могли бы быстрее освободить Артёмовск, однако не спешат брать город под контроль, так как перед ними стоит другая задача — перемолоть резервы ВСУ.