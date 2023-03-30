В Генштабе ВСУ признали успех российских военных в Артёмовске
Артемовск, 30 марта 2023, 04:29 — REGNUM Генеральный штаб киевской армии 29 марта, публикуя сводку, признал частичный успех Вооруженных сил России в Артёмовске. Об этом ВСУ заявили в соцсетях.
В Киеве считают, что «враг продолжает штурмовые действия Бахмут, имеет частичный успех».
По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, генеральная битва за Артёмовск может стать «величайшим» поворотом в украинском конфликте и современной истории.
ВСУ стремительно теряют на этом направлении силы.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Об этом рассказал взятый российскими бойцами в плен украинец Андрей Кривозуб.