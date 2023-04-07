Москва, 7 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Американские власти рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО, сообщил 7 апреля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По данным Минобороны, американское военное ведомство через систему грантов финансирует проекты двойного назначения. При этом на Международный научно-технический центр и Украинский научно-технический центр возложено распределение средств.

Упомянутый международный центр работает над снижением биологической угрозы для защиты США, их вооружённых сил и союзников.

«Это в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО», — сказал Кириллов.

По его словам, существуют также отдельные проекты Международного научно-технического центра без указания территориальной принадлежности.

Кириллов указал на проект (2410), который называется «Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллёза у домашних и диких животных»: в его рамках изучают возможности передачи бруцеллёза человеку.

«Примечательно, что исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды», — отметил Кириллов.

Другой проект (2513) нацелен на выделение штаммов микроорганизмов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков. Разрабатывается и проект (2545) по моделированию эволюционных изменений отдельных видов вирусов, высоко патогенных для человека.

Представитель Минобороны подчеркнул, что британское национальное агентство по исследованиям и инновациям планирует поддержать исследования по комбинированию генетических материалов опасных патогенов.

СКР в марте заявил, что изучает данные о деятельности по разработке биологического оружия на территории Украины американской стороной. Это произошло после заявления Кириллова об участвующих в реализации военно-биологических программ США представителях компаний и государственных институтов Украины.

Во время поездки в Индию секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что США не только Украину превратили в место для проведения биологической деятельности. Их также интересуют ряд стран ШОС, Молдавия, Грузия.