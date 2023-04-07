Херсон, , 14:42 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенный в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга 7 апреля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Конашенков, командно-наблюдательный пункт уничтожен в районе села Новоберислав, расположенного на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Херсонской области.

Также в ходе брифинга официальный представитель Минобороны сообщил об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны перехватили две ракеты РСЗО M142 HIMARS, а также уничтожили 11 беспилотников.

По словам Игоря Конашенкова, за последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли на донецком направлении свыше 260 человек личного состава. Также российская армия уничтожила три танка, три боевые бронемашины, одну артустановку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.