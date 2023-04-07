Российские войска уничтожили более 260 украинских военных на донецком направлении

Москва, , 14:34 — REGNUM В ходе спецоперации Вооружённые силы России за последние сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинской армии на трёх направлениях. Об этом 7 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В общей сложности было уничтожено почти три сотни украинских военных. Так, в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии на донецком направлении уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20 и около 260 бойцов ВСУ.

«На южнодонецком и запорожском направлениях […] потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20», ― уточнил Конашенков.

По его словам, удары российские подразделения нанесли в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар в ДНР.

Как сообщал ИА REGNUM, днём ранее, 6 апреля, российская армия уничтожила более 140 украинских военных на донецком направлении. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицы «Гвоздика», «Акация», Д-20 и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также в районе Сергеевки в ДНР российские войска уничтожили ракетный склад 107-й реактивной бригады украинской армии.