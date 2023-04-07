Глава МИД Турции Чавушоглу выступил за заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Анкара, , 13:22 — REGNUM Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару турецкая сторона отметила необходимость скорейшего заключения договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом 7 апреля сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Сергей Лавров с главой МИД Турции — Мевлютом Чавушоглу © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал Чавушоглу.

Турция, по его словам, выступает за скорейшее заключение мирного договора. Консультации по этому вопросу Турция продолжит в том числе с Россией.

Подразделения Вооружённых сил Азербайджана взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с вводом в эксплуатацию новой автодороги, которая связывает Карабах с Арменией. В минобороны Азербайджана заявили, что меры введены из-за строительной активности на дорогах, ведущих в объезд некоторых участков коридора из Карабаха в Армению.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день 7 апреля главы МИД Турции и России обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку. Турция ожидает завершения боевых действий через переговорный процесс на основе международного права. По словам главы МИД Турции, реализация зерновой сделки важна не только для поставок удобрений и зерна из России и Украины, но и для уменьшения последствия мирового продовольственного кризиса.