Вашингтон, 7 апреля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. «Новая игра в дезинформацию» ведется командой действующего президента США Джо Байдена, стремящейся обвинить бывшего американского лидера Дональда Трампа в провальном выводе войск из Афганистана. Об этом написал сам Трамп 6 апреля в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Республиканец назвал действующего главу государства и его администрацию «идиотами». Он также назвал Байдена «безнадежным».

По словам Трампа, именно действующий президент США и Белый дом ответственны за «некомпетентную сдачу» Афганистана. Политик пояснил, что Байден приказал эвакуировать первыми с афганской территории военных, а не гражданских лиц.

Кроме того, как подчеркнул Трамп, нынешний американский лидер допустил то, что в распоряжении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались вооружение и военная техника на $85 млрд. Байден также несет ответственность за смерти американских солдат, погибших при выводе войск из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2022 года Дональд Трамп допустил, что США, возможно, придётся вернуться в Афганистан, чтобы вернуть всю свою технику, брошенную при уходе из этой страны. 4 апреля 2023 года он заявил, что рассматривает вывод американских войск с афганской территории как самый позорный момент в истории Соединённых Штатов.