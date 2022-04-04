Вашингтон, 4 апреля 2022, 12:36 — REGNUM Возможно, Соединённым Штатам придётся вернуться в Афганистан и вернуть свою технику. Об этом на большом митинге в Мичигане заявил бывший президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
После краха предыдущего афганского правительства всё оборудование, которое США предоставили афганской армии, попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Бывший президент заявил, что в Афганистане после позорного бегства США остались приборы ночного видения и 700 тысяч автоматов США.