Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Возможно, Соединённым Штатам придётся вернуться в Афганистан и вернуть свою технику. Об этом на большом митинге в Мичигане заявил бывший президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Солдат армии США в Афганистане (сс) (U.S. Army. Spc. Micah E. Clare

«Оставлять лучшую в мире военную технику в Афганистане — это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», — сказал экс-глава Белого дома в своём выступлении.

После краха предыдущего афганского правительства всё оборудование, которое США предоставили афганской армии, попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший президент заявил, что в Афганистане после позорного бегства США остались приборы ночного видения и 700 тысяч автоматов США.