Пекин, 6 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совместно с Францией обратился к мировому сообществу с призывом возобновить переговорный процесс между сторонами украинского конфликта.

Артем Иванов/ТАСС Визит президента Франции Макрона в Китай

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном 6 апреля.

Председатель КНР добавил, что необходимо искать дипломатическое и политическое решение конфликта и строить эффективную и устойчивую структуру безопасности в европейском регионе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Си Цзиньпин готов в ближайшее время поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским на тему возможного разрешения украинского кризиса дипломатическим путём. Позднее эту информацию подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля. Самолет с французским политиком на борту приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. По китайскому телевидению подтвердили, что визит Макрона в КНР, в рамках которого пройдут переговоры с Си Цзиньпином и другими высокопоставленными лицами Китая, продлится до 7 апреля.