Париж, 6 апреля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к председателю КНР Си Цзиньпину «образумить Россию и посадить её за стол переговоров» вызвал негативную реакцию и возмущение у читателей газеты Le Figaro.

EPA/ТАСС Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай

«Какая наивность со стороны Макрона полагать, что он оказывает влияние на Китай», ― написал AlexandreLeGrand356.

Другой комментатор отметил, что такие заявления заставляют задуматься о том, что «Макрон наивен, глуп или то и другое вместе».

«Макрон ничего не получит от этой поездки в Китай», ― уверен Palmyre.

Ещё один читатель попросил французского лидера перестать высмеивать и издеваться над Францией.

«Накачивание Украины оружием и подготовка боевиков ― это можно назвать «рациональностью и сдержанностью» со стороны Франции?» ― сыронизировал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в КНР. В Китае он пробудет три дня — до 7 апреля.

По информации газеты Politico, Макрон в ходе визита призвал лидера Китая осудить «агрессию России», а также «образумить Россию и посадить её за стол переговоров». Однако заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине французскому президенту не удалось.

В свою очередь китайский лидер призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по этому вопросу и отметил, что Пекин вместе с Парижем готов призвать мир к сотрудничеству, чтобы уменьшить последствия украинского кризиса.