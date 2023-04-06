Пекин, , 13:27 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. Он заявил об этом 6 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин © Владимир Астапкович/РИА Новости

Как отметил Си Цзиньпин, Китай в вопросе кризиса на Украине намерен продолжать стремление к продвижению мирного диалога и политического урегулирования этой ситуации.

«Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <…> строго придерживаться международного гуманитарного права, <…> не допустить применения ядерного оружия, <…> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры», — сказал он.

Также китайский лидер призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по этому вопросу и отметил, что Пекин вместе с Парижем готов призвать мир к сотрудничеству, чтобы уменьшить последствия украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Эммануэль Макрон в ходе своего рабочего визита в Пекин заявил, что Китай, по его мнению, может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. По его мнению, последнее может сыграть важную роль в разрешении этого кризиса.

6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать планы Макрона повлиять на политику России по Украине, используя значимость Пекина для Москвы, заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию на фоне отсутствия перспектив для мирного урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что ситуация с Украиной является сложной.