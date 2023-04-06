Москва, 6 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 6 апреля заявил о начале подготовки Концепции безопасности СГ.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства

По словам главы государства, Россия вместе с Белоруссией намерена в этой концепции сделать акцент на системе безопасности Союзного государства.

«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряжённости на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», — заявил Путин.

Он отметил, что Москва и Минск будут и далее укреплять системы безопасности Союзного государства. Путин попросил Совет безопасности России отработать все вопросы сотрудничества с Минском в сфере обороны и безопасности, а также продлить все договорённости.

Концепция безопасности Союзного государства стала главной темой встречи участников Высшего Государственного Совета. Заседание открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В преддверии сегодняшнего заседания госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Концепцию страны планируют, после дискуссий и доработок, утвердить в 2024 году.