Названы сроки утверждения Концепции безопасности Союзного государства
Концепцию безопасности Союзного государства намерены утвердить в 2024 году
Москва, 6 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Проект Концепции безопасности Союзного государства будет утверждён в следующем году, заявил 6 апреля госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович, сообщает БелТА.
Концепцию безопасности планируется утвердить на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. «Постараемся к Высшему госсовету в 2024 году вынести на утверждение ВГС данный проект концепции», — заявил представитель Белоруссии.
Проект Концепции планируется обсуждать на дискуссионных площадках, на уровне государственных органов в обеих странах.
Вольфович находится в Москве в составе белорусской делегации, прибывшей на переговоры 5 апреля.
В Кремле разработку Концепции безопасности Союзного государства назвали главной темой проходящих в Москве российско-белорусских переговоров. Обсуждаться она будет на Высшем госсовете Союзного государства.