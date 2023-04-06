Москва, 6 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Проект Концепции безопасности Союзного государства будет утверждён в следующем году, заявил 6 апреля госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Кадр из видео: Информационное агенство БелТА Аляксандр Вальфовіч. Аляксандр Вальфовіч.

Концепцию безопасности планируется утвердить на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. «Постараемся к Высшему госсовету в 2024 году вынести на утверждение ВГС данный проект концепции», — заявил представитель Белоруссии.

Проект Концепции планируется обсуждать на дискуссионных площадках, на уровне государственных органов в обеих странах.

Вольфович находится в Москве в составе белорусской делегации, прибывшей на переговоры 5 апреля.

В Кремле разработку Концепции безопасности Союзного государства назвали главной темой проходящих в Москве российско-белорусских переговоров. Обсуждаться она будет на Высшем госсовете Союзного государства.