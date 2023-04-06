Пекин, 6 апреля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин готов к тому, чтобы в нужный момент поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 6 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Kremlin Pool/Global Look Press Си Цзиньпин

«Си готов позвонить… Зеленскому, выберет момент», — говорится в публикации.

Позднее эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», — сказала она.

Источник рассказал, что Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном конфликт на территории Украины, и добавил, что Пекин намерен вместе с Парижем работать над диалогом и мирным урегулированием украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса. Он отметил, что переговоры по украинскому вопросу должны учитывать законные интересы безопасности всех сторон.