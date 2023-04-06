Путин и Лукашенко 6 апреля проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Москва, , 10:11 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Союзное государство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предполагается, что участники заседания рассмотрят ход выполнения основных направлений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Ключевая тема — разработка Концепции безопасности Союзного государства.

Кроме того, на заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период. Также главы государств заслушают планы правительств на 2023 год и ход выполнения 28 союзных программ.

«Планируется принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества», ― указали в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. В тот же день в Кремле состоялась встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным. Президенты обсудили влияние западных санкций на экономики России и Белоруссии.

Путин также отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики.