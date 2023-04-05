Москва, 5 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия добились многого в ходе совместного сотрудничества по разным направлениям, заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Метцель/ТАСС Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле

«Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что обсуждение этих вопросов запланировано на 6 апреля. На предварительной встрече он отметил успехи в совместной работе, особенно в сфере экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл в Москву 5 апреля с рабочим визитом. Он будет участвовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 апреля. На заседании планируется обсудить вопросы импортозамещения, углубления кооперации, развития высокотехнологичных отраслей.