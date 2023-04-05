Москва, , 17:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с Москву с рабочим визитом. Как сообщает 5 апреля агентство БЕЛТА, в российской столице запланирована отдельная двусторонняя встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Кроме того, белорусский лидер 6 апреля примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко рассмотрят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, в том числе импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей.

Затронут президенты и актуальные вопросы международной повестки, и принимаемые Москвой и Минском меры по обеспечению безопасности.

В четверг Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Ключевой темой, по данным журналистов, станет разработка Концепции безопасности Союзного государства.

В феврале белорусский лидер также посещал РФ.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее в среду, не исключается, что в ходе нового визита Лукашенко президенты обсудят инициативу Минска по урегулированию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине без предварительных условий. Он добавил, что если же Запад в очередной раз сделает попытку обманом использовать перемирие для усиления своих позиций, то Российская Федерация обязана задействовать всю мощь своих вооружённых сил.