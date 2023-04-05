Москва, 5 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Мариуполе в Донецкой Народной Республики строители активно восстанавливают жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, а также запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создаются новые рабочие места. Об этом 5 апреля на заседании Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Богдан Борман ИА REGNUM Новые дома в Мариуполе

Глава государства подчеркнул, что город меняется, но так должно быть во всех населённых пунктах новых регионов.

Путин напомнил, что на жизни миллионов людей, проживающих на новых территориях России, выпали серьёзные испытания, поэтому необходимо как можно скорее интегрировать эти исторические земли России в правовое, экономическое, образовательное пространство России. Для этого, заявил президент, запускается долгосрочная программа развития новых регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе в текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1,7 тысячи объектов.

Также ожидается открытие семиэтажного Донецкого перинатального центра общей площадью более 26 тысяч квадратных метров, строительство которого идет с начала осени 2022 года по поручению президента. Кроме того, более 63 тысяч квадратных метров восстановят в Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ).

Также в Мариуполе в 2023 году снесут ещё 86 жилых домов, которые не подлежат восстановлению.