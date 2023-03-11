Москва, , 16:23 — REGNUM В Мариуполе Донецкой Народной Республики в текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов. Об этом было заявлено в ходе заседания наблюдательного совета публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которое 11 марта провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мариуполь, ДНР Александр Димитровский © ИА REGNUM

Он напомнил, что «Единый заказчик» проводит строительные и ремонтно-восстановительные работы в новых регионах России с мая 2022 года.

«В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 новых многоквартирных домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе», ― уточнил генеральный директор компании Карен Оганесян.

Он также отметил, что одной из ключевых задач «Единого заказчика» на 2023 год является открытие семиэтажного Донецкого перинатального центра общей площадью более 26 тыс. кв. м, строительство которого ведётся с начала осени 2022 года по поручению президента России Владимира Путина.

Кроме того, более 63 тыс. кв. м будут восстановлены в Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ). Строителям предстоит отремонтировать к 1 сентября учебные корпуса, а также Дворец спорта и здание столовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в текущем году планируется завершить снос многоэтажных домов, разрушенных в ходе боевых действий в городе. Всего в этом списке более 400 строений, из них более 280 уже снесены.

В строительных работах в Мариуполе задействованы специалисты из 16 регионов России. Восстановление города идёт быстрыми темпами.

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