Мариуполь, ДНР, , 17:15 — REGNUM В Мариуполе в 2023 году снесут ещё 86 жилых домов, которые не подлежат восстановлению. Это указано в презентации, которую опубликовал в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Government.ru

В городе уже снесли 321 не подлежащий восстановлению дом. Таким образом, в Мариуполе признали непригодными к восстановлению 407 домов.

Хуснуллин отметил, что 18 марта весь день работал в Мариуполе, а вечером в город прибыл президент России Владимир Владимирович, он оценил ход работ.

«Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир», — написал политик, добавив, что до конца года будут построены ещё 30 многоэтажных жилых домов — это около 2700 квартир.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя. Глава государства встретился с жителями города, которые получили новые квартиры. Он пообщался с новосёлами, а после приглашения одной из семей зашёл к ним домой.