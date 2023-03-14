В экстренных службах Мелитополя рассказали о пострадавших от взрыва автомобиля

Мелитополь, , 19:51 — REGNUM При взрыве автомобиля в центре Мелитополя вечером 14 марта два человека получили ранения, сообщили в экстренных службах Запорожской области.

Подрыв автомобиля в Мелитополе Цитата из видео с телеграм-канала Владимира Рогова

Пострадавшие, мужчина и женщина, госпитализированы.

Подрыв автомобиля был произведен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщили также в экстренных службах.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мощность взрывного устройства по предварительным данным составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Рогов отметил, что в районе, где произошел взрыв, нет никакой военной инфраструктуры. Из этого нужно сделать вывод, что Киевом произведен очередной теракт против мирного населения, добавил он.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел около 18:30 мск в районе центрального рынка Мелитополя в одном из дворов на улице Кирова. На месте работают спасательные службы, обстоятельства происшествия уточняются.