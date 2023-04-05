Вашингтон, 5 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Попыткой отвести подозрение от президента США Джо Байдена как от вероятного виновника терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются публикации в западных СМИ, заявил журналист Сеймур Херш в статье для Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

По его словам, США организовали взрывы газопроводах в ноябре прошлого года, а фальшивые истории «сливают» прессе через ЦРУ.

Журналист утверждает, эти фейки стали успешной попыткой разведслужбы «сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным, — президент США».

Согласно данным Херша, взрывчатку на месте подрыва установили американские военные во время учений. В действие механизм позже привели норвежцы.

После его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша относительно причастности заинтересованных стран Запада. По его мнению, добиться, чтобы эта правда была признана, будет трудно, но когда-нибудь всё вскроется.