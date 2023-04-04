Вашингтон, 4 апреля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки 4 апреля объявили о новом пакете военной помощи Украине. Как заявили в Пентагоне, она оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В ведомстве уточнили, что в рамках нового пакета Киеву передадут боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 23 миллиона патронов, радары ПВО, гранатомёты и автотехнику.

Также сюда войдут боеприпасы для комплексов NASAMS, танков, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта минобороны США подготовило новый 33-й пакет военной помощи СУ в размере 400 миллионов долларов. В списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.